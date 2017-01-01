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'Elimizin Emeği' Gemlik'te



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde BUSMEK Kurs Merkezi'nde 'Elimizin Emeği' sergisi açıldı.

Sergide yağlıboya, karakalem ve sulu boya resim, ahşap rölyef, ev mefruşatı, giyim, koza çiçek yapımı, şiş örücülüğü branşlarında kursiyerlerin ürettiği el emeği 300'ü aşkın eser yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık'ın açılışını yaptığı sergiye Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Şaban Kander de katıldı. Karlık, BUSMEK'in çalışmalarını takdir ettiğini söyleyerek, sergideki eserleri ilgiyle gezdi. BUSMEK kursiyerlerinin ürettiği çini hediyeler de konuklara takdim edildi. 'Elimizin Emeği' sergisi Gemlik Kurs Merkezi'nde 31 Mayıs Çarşamba tarihine kadar görülebilir.

(MŞ)



25.05.2017 15:56:37 TSI

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