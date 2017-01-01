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Türkiye-Ürdün Diplomatik İlişkilerinin 70. Yıl Dönümünde Gaziantep Rüzgarı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:58
Türkiye-Ürdün Diplomatik İlişkilerinin 70. Yıl Dönümünde Gaziantep Rüzgarı
Türkiye-Ürdün Diplomatik İlişkilerinin 70. Yıl Dönümünde Gaziantep Rüzgarı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye ile Ürdün Diplomatik ilişkilerinin 70. yıl dönümünü büyük bir resepsiyon ile kutladı.
Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği'nin organize ettiği "Türkiye-Ürdün Diplomatik ilişkilerinin 70. Yıl Dönümüne çok büyük ilgi gösterildi.
Bir otelde düzenlenen programa, Amman'da bulunan tüm yurt dışı temsilciliklerinin büyükelçileri ve müsteşarları, Ürdün Kraliyet ailesinin temsilcileri, Ürdünlü milletvekilleri, senatörler, Amman Belediye Başkanı, Gaziantep'in kardeş şehri Irbid Belediyesinin Başkanı ve Gaziantep'in Ürdün ile gerçekleştirdiği SUMPA-MED Projesinin üst düzey yetkilileri katıldı.
Amman programı konser ile başladı. Türk ezgilerinden oluşan konser katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Türkiye'den gelen grup tarafından müzik ziyafeti gerçekleştirildi. Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, programdaki konuşmasında, Gaziantep'in Türkiye'nin marka şehri olduğunu söyledi. Mutfağıyla UNESCO listesine giren Gaziantep'in sanayi, tarih ve kültürünün yanında Suriyeli göçmenlere gösterdiği misafirperverliğiyle dünyaya örnek bir şehir olduğunu vurgulayan Karagöz ise, "Gaziantep bugün yine önemli bir ilke imza atarak bu resepsiyonda mutfağı ile siz katılımcılara eşsiz lezzetler hazırladı. Bize desteğini sunan başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve onun kıymetli ekibine teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Murat Tural da Gaziantep mutfağının UNESCO sürecini,Gaziantep-Ürdün ilişkilerini anlatarak, 70. yılda Gaziantep mutfağı olarak Amman'daki resepsiyonda yer aldıklarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gaziantep tanıtım videolarının izletildiği etkinlikte, "Şimdi Gaziantep Zamanı" sloganıyla tüm katılımcılar kente davet edildi. Gaziantep'in turizm potansiyelini anlatan Tural, resepsiyon süresi boyunca misafirlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Resepsiyona katılanlara yöresel Gaziantep mutfağından örnekler ikram edildi. Gaziantep mutfak ekibi yerli ve yabancı konukların takdirini topladı. Bu arada programda Büyükelçi Karagöz, Genel Sekreter Yardımcısı Tural'a teşekkürlerini bir plaketle sundu.
"Ürdün'de Temaslar"
Öte yandan Ürdün ziyareti kapsamında çeşitli resmi temaslarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi heyeti, kardeş şehir Ürdün Irbid Belediyesini, Irbid Sanayi Odasını ve Amman Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretler çerçevesinde Gaziantep ve Ürdün ilişkilerinin geliştirilmesi, özellikle ticaret ve ekonomik ilişkiler ile ilgili çeşitli çalışmaların yürütülmesi ve mevcut ilişkilerin arttırılması hususunda istişare toplantıları düzenlendi.
Irbid Sanayi Odası Başkanı Hani Abu Hassan ise Gaziantep Sanayi Odası ile bir protokol imzalayıp Türkiye ve Ürdün ekonomik faaliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.
(SD-Y)

25.05.2017 15:58:41 TSI
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