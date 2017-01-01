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Dursunbey MYO'da 22. mezuniyet Coşkusu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:02
Dursunbey MYO'da 22. mezuniyet Coşkusu
Dursunbey MYO'da 22. mezuniyet Coşkusu

(Fotoğraflı)

Hüdayi Demirhan
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Üniversitesi Dursunbey Meslek Yüksek Okulu'nun 22. mezunları bugün okul bahçesinde mezuniyet coşkusu yaşadı.
Dursunbey Meslek Yüksek Okulu'nda bugün mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel,Balıkesir Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Baştürk, Dursunbey Belediye Başkan vekili İsmail Çoban, Dursunbey Meslek Yüksek Okulu Müdür vekili Erdim Kırdarçok sayıda davetli ve öğrenci veli ve yakınları katıldı.
İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan program Dursunbey Meslek Yüksek Okulundan Mezun olan öğrencileri temsilen bir öğrencinin konuşması ile devam etti. Daha sonra Dursunbey Meslek Yüksek Okulu Müdür vekili Erdim Kırdar, Balıkesir Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Baştürk birer konuşma yaparak mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dilediler. Daha sonra dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verilirken mezun olan öğrenciler de tek tek çağırılarak başarı belgeleri verildi. Bir hayli mutlu oldukları gözlenen öğrencilerin belgelerini alırken mutlulukları gözlerinden okundu. Mezuniyet törenlerinin vazgeçilmezi kep atma töreni ise renkli görüntülere sebep oldu. Fotoğraf çekiminin ardından keplerini havaya fırlatan yüzlerce öğrenci mezun olmanın coşkusunu yaşadı.Kimi öğrenci velilerinin gururdan ağladığı gözlenirken birbirlerinden ayrılacak öğrencilerde göz yaşlarına boğuldu. Törenin ardından okul kantininde gerçekleşen geleneksel pilav günü ile misafir olarak gelen öğrenci yakınlarına pilav ayran ikramı yapıldı ve okulda açılan sergi gezdirildi.
(HD)

25.05.2017 16:02:14 TSI
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