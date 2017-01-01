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Hakkari'de mezuniyet töreni



(Fotoğraflı)



Mimar Kaya

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bilal Gür, okul müdürleri ile öğretmen ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, okulun tanıtım slaytı, şiir dinletisi, halk oyunları gösterimiyle devam etti.

Mezun olan hemşire adaylarının bayrak ve flama devir teslim töreni, 'Hemşire Andı'nın okunması ve mezuniyet belgelerinin dağıtılmasıyla program sona erdi.

(MK-MSA-Y)



25.05.2017 16:06:32 TSI

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