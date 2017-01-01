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Köpeğine çarpan sürücüyü gasp eden sanığa 8 yıl hapis



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de köpeğine çarpan bir sürücünün hem cep telefonunu, hem de 200 TL'sini gasp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık F.Ç. (21) ile mağdur E.A. (23) ve avukatlar hazır bulundu.

16 Ekim 2016'da Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir Bağları Osmanlı Caddesi'nde meydana gelen olayda E.A. seyir halindeki otomobil ile F.Ç.'nin köpeğine çarptı. İddiaya göre F.Ç., 'kazadır, olur, köpeğimi veterinere götürelim, beni takip et' diyerek E.A., F.Ç.'nin aracını takip etti. F.Ç. bir ara sokakta durarak 'veterinere vereceğiniz 180 TL'yi bana verin' dedi. E.A. kabul etmeyince F.Ç. silah ile E.A.'nın hem cep telefonunu, hem de cüzdanındaki 200 TL'yi aldı. E.A. polise giderek F.Ç.'den şikayetçi olurken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede tutuklu sanık F.Ç. üzerine atılı suçlamaları reddederek, zorla gasp yapmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık F.Ç.'ye 'silahla nitelikli yağma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

(AÖ-Y)



25.05.2017 16:10:27 TSI

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