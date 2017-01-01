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Osmaniye'de ramazan denetimi



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü gıda denetim ekipleri tarafından yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla gıda işletmelerine yönelik denetim yaptı.

Osmaniye genelinde faaliyet gösteren 927 gıda üretim, bin 446 toplu tüketim ve 2 bin 197 gıda satış yerine veteriner hekim, mühendis ve çevre sağlık teknisyeninden oluşan 49 kişilik gıda kontrol görevlisi ekibiyle denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetim faaliyetlerinde gıdaların tüketiciye sunulduğu aşamaya kadar gerekli kontrollerinin yapılarak vatandaşların AB standartlarında sağlıklı gıda tüketmesini sağlamanın amaçlandığını ifade eden Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, "Bakanlığımızın Yıllık Denetim ve Kontrol Planı kapsamında "Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği" sloganıyla sürdürülen çalışmalar yaklaşan ramazan dolayısıyla sıklaştırıldı. Denetimler kapsamında gıda üretilen yerlerin ve çalışanların gerekli standartları taşıyıp taşımadığı, üretimde kullanılan hammaddelerin ve saklama koşullarının durumu, hijyen ve temizlik kurallarına uygunluk, gıda satışı yapılan yerlerde satışa sunulan ürünlerin raf sıcaklıklarının saklama koşullarına uygunluğu, son tüketim tarihi ve ambalaj bilgileri, üretim izinleri, toplu tüketim yerlerinde satışa sunulan ürünlerin hazırlanma aşamaları ve kullanılan hammaddelerin uygunluğu, çalışanların sağlık kontrolleri ve daha birçok noktada denetimler gerçekleştirilmektedir. Gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamaları kontrol edilerek denetlenmektedir" dedi.

Her ne kadar gerekli denetimler yapılsa da en iyi denetçinin vatandaş olduğuna değinen Sağlam, "Bakanlığımızca faaliyete geçirilen "Alo 174" Gıda Hattı 24 saat hizmet vermekte olup bu telefona gelen, web sayfasından yapılan veya dilekçe ile yapılan şikayetler üzerine de denetimler gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlarımızın Mübarek Ramazan ayını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde idrak edebilmeleri için güvenilir gıdaya ulaşma noktasında tüm ekibimizle denetim ve kontroller devam edecektir" diye konuştu.

(KSM-Y)



25.05.2017 16:16:51 TSI

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