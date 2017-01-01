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Atletizm Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi



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MERSİN (İHA) - Mersin'de gerçekleştirilen ve Türkiye genelinden 871 sporcunun katıldığı Okul Sporları Puanlı Atletizm Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde iki gün boyunca birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olan şampiyonada, genç erkekler sırıkla atlamada Ersu Şaşma 5.13'lük derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

Şampiyonada alınan diğer sonuçlar şöyle ; Genç Erkekler/A 1. Mersin Spor Lisesi 939 puan, 2. İzmir Buca Atatürk Spor Lisesi 887 puan, 3. Adana Sarıçam Spor Lisesi 873 puan. Genç Kızlar/A 1. Bursa Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 715 puan, 2. İzmir Buca Atatürk Spor Lisesi 702 puan, 3. Bursa-Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 649 puan.

Genç Erkekler/B 1.Sivas Ahmet Ayık Spor Lisesi 561 puan, 2. Sakarya Spor Lisesi 559 puan, 3. Bursa Btso Celal Sönmez Spor Lisesi 552 puan. Genç Kızlar/B 1. Ankara Ted Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi 487 puan, 2.İstanbul Şehit Murat Akdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beykoz 466 puan ve 3.Kayseri Müniş Faik Kesici Çpl 435 puan.

(HSK-Y)



25.05.2017 16:24:32 TSI

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