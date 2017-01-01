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Bartın Üniversitesi'ne eğitim aracı hibe edildi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:33
Bartın Üniversitesi'ne eğitim aracı hibe edildi
Bartın Üniversitesi'ne eğitim aracı hibe edildi

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Tofaş, mesleki eğitme destek olmak amacıyla Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne eğitim aracı hibe etti.
Tofaş Türk Otomobil A.Ş. tarafından "Mesleki Eğitime Destek Programı" kapsamında, Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne eğitim aracı teslim edildi. Ağdacı Kampüsündeki törende Tofaş Bölge Müdürü Hamdi Açıkbaş, aracın anahtarını Rektör Vekili Prof. Dr. Çetin Semerci'ye teslim etti. Törenin açılış konuşmasını yapan Semerci, yeni teknolojilere hâkim insan gücü yetiştirmenin önemine vurgu yaparak "Sanayi üniversite iş birliğine önem vererek, sektörle iç içe olan bir yapı, ülke kalkınması için büyük öneme sahip. Bugün bu konuda önemli bir törene ev sahipliği yapıyoruz. Öğrencilerin çağın gereksinimlere uygun bir donanımda yetişmesi, teknolojiye hâkim bir eğitim alması anlamında bu proje çok kıymetli." dedi.
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Toper Kaygın ise üniversite ve sanayi iş birliğinin önemine vurgu yaparak "Sanayide sürdürebilir büyüme için üniversitelerle iş birliği yapmak çok önemli. Bu noktada Tofaş tarafından gerçekleştirilen proje öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Tofaş Bölge Müdürü Açıkbaş ise Tofaş'ın yeni teknolojilere hâkim insan gücünün yetiştirilmesine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği "Mesleki Eğitime Destek Programı" kapsamında 56 adet aracı hibe edileceğini söyledi.
Yapılan konuşmaların ardından araç teslim töreni gerçekleştirilerek, anahtar teslimi yapıldı. Törene, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, KOSGEB Bartın Müdürü Abdurrahman Usta, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürü Adnan Arslan, akademisyenler, Tofaş yetkilileri ve öğrenciler katıldı.
(AY-RFK-Y)

25.05.2017 16:33:29 TSI
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