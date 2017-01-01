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Ahmetli Mezarlığına yeni gasilhane



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde mezarlıkların yenilenmesi için yoğun çalışmalarını sürdürürken, Ahmetli ilçesindeki Güldede Mezarlığı'nda da çalışmalar hız kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, il genelindeki mezarlıkların koşullarının iyileştirilmesi noktasında çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Ahmetli ilçe merkezindeki Güldede Mezarlığı'nda yapımına başlanan yeni gasilhane de hızla yükseliyor. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya ve ilçedeki mezarlık sorumluları, devam eden gasilhane çalışmalarını yerinde inceledi. Daha önce Güldede mezarlığının çevre duvarlarını tamamladıklarını hatırlatan Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, yapımı devam eden gasilhanenin de kısa sürede tamamlanarak, hizmete açılacağını söyledi.

(ÖND-Y)



25.05.2017 16:36:42 TSI

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