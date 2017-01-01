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Etik Kurulundan Vali Kamçı'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Vali Süleyman Kamçı, 25 Mayıs 'Etik Günü' münasebetiyle Etik Kurulu Başkanı Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı ve kurul üyelerini makamında kabul etti.

Günümüzde etik ilke ve değerlerin, hayatın her alanında ön plana çıktığını ve demokrasinin olmazsa olmazlarından olduğunu belirten Vali Süleyman Kamçı, "İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler ile her kademedeki personelin etik ilke ve değerlere uygun hizmet anlayışı içinde olduklarına inancım tamdır" dedi.

Etik Kurulu Başkanı Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı ise kurulun yaptığı çalışmalar hakkında Vali Kamçı'ya bilgiler vererek, yaptıkları çalışmalarda desteklerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Ziyarette kurul üyeleri, Kayseri Defterdar Vekili Aytül Alan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür Vekili Mustafa Yıldız, İl Hukuk İşleri Şube Müdürü Nejla Yiğit ve İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Nurettin Saim Toker hazır bulundu.

(TB-SK)



25.05.2017 16:39:03 TSI

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