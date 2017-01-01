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Meslek lisesi öğrencilerinden 'teşekkür' mektubu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:40
Meslek lisesi öğrencilerinden 'teşekkür' mektubu
Meslek lisesi öğrencilerinden 'teşekkür' mektubu

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da meslek lisesi öğrencileri, meslek lisesi öğrencilerinin 10. sınıftan itibaren meslek hastalıklarına karşı sigortalanması ile ilgili Cumhurbaşkanı ve Mili Eğitim Bakanı'na teşekkür mektubu gönderdi.
Adıyaman Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kendi el yazılarıyla yazıkları teşekkür mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a gönderdi.
500 öğrenci öğrenim hayatları boyunca yaşadıkları anılarından bir tanesi mektuba yazarak, meslek lisesi öğrencilerinin 10. sınıftan itibaren meslek hastalıklarına karşı sigortalanması ile ilgili teşekkür etti.
Mili Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Erdemli Ve Başaralı Birey" projesi kapsamında öğrenciler "Cumhurbaşkanım ve Devletime Teşekkür" başlıklı 500 mektubu posta yoluyla Külliye ve Bakanlığa gönderildi.
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aysun Hallaç, "Okulumuzdan 500 öğrencimiz Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımıza mektup yazdı. Öğrencilerimiz bireysel olarak kendi yazdılar bu mektupları gönderiyor. Mili Eğitim Bakanlığımızın mesleki ve tekniğe olan bir desteği var. Kanunda yapılan değişikle bundan sonra meslek liselerinin öğrencileri 10. sınıftan itibaren meslek hastalıklarına ve iş kazalarına karşı sigorta kapsamında alındılar. Bu meslek liseleri için çok önemli bir gelişmedir. Bu meslek liselerine ilgiyi arttıracak ve daha nitelikli öğrenciler yetişecek. Bu öğrencilerimiz aynı zamanda devletimiz staj ücreti tahsis etmeye başladı.Bu staj ücreti de haftanın 3 günüde işletmelerde beceri eğitimi yapan öğrencilerimiz için çok rahatlatıcı bir şey yol ve yemek paralarını çıkaracaklar" dedi.
Okul öğrencileri de meslek liselerine devlet büyüklerinin gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek, kanunda yapılan değişikliğin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ettiler.
(AHM)

25.05.2017 16:40:23 TSI
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