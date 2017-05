YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edirne'de kadınların ekonomiye katkısı yüzde 45'in üzerinde

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkan Vekili Çiğdem Gegeoğlu, Edirne'de kadınların ekonomiye olan katkısının yüzde 45'in üzerinde oludğunu söyledi.

Selimiye Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlemiş olduğu AB Erasmus Plus kapsamında yürütülen "Kadın Erkek Eşitliği Projesi' için 8 ayrı ülkeden Edirne'ye gelen heyet, Edirne Belediyesi'nin kadınlara yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları yakından inceledi.

Selimiye Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlemiş olduğu AB Erasmus Plus "Kadın Erkek Eşitliği" projesi kapsamında Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, İtalya, İspanya, Portekiz, Finlandiya, Polonya'dan gelen okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan heyet, Edirne Belediye Başkan Vekili Çiğdem Gegeoğlu'nu ziyaret etti.

Edirne Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette Başkan Vekili Gegeoğlu, Edirne Belediyesi'nin kadınlara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın kadın ve erkek eşitliği konusunda oldukça hassas olduğunu ve kadınların sosyal yaşamda daha fazla yer alması için çeşitli projelere imza attığını anlatan Gegeoğlu, "Konu kadın ve erkek eşitliğiyse eğer Edirne'ye gelmeden olamazdı. Edirne huzurun kenti, bu huzurdaki en büyük katkı da kadın ve erkeğin hayatta ortaklaşa yaşadığı alanlar. Kadının çalışma hayatındaki katkısı, sosyal yaşamda kendine ait yarattığı alanlar, siyasi ve ekonomi yaşamındaki var oluşu, Edirne bu anlamda Türkiye'de birinci" ifadelerine yer verdi.



Edirne'de kadın-erkek eşitliğine önem verildiğini aktaran Gegeoğlu, "Edirne'de kadınların ekonomiye olan katkısı yüzde 45'in üzerinde. Edirne Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü açarak, kadına her alanda nasıl katkılar verebiliriz diye araştırmalar yaptık. 3 tane kadın merkezimiz var. Kadınlara yönelik kurslar, ücretsiz spor alanları, kuaför, cilt bakımı gibi hizmetler alıyorlar. Bir merkezimizde psikolojik danışmanlık hizmeti de veriliyor. Tüm bunlar ücretsiz olarak sunduğumuz hizmetler. Aynı zamanda Edirne Kadın Dayanışması adı altında bir platform kurduk. Amacımız tüm kadın kuruluşlarıyla daha bir araya gelebilmek, sesimizi daha güçlü duyurmak. Erken yaşta evlilik ülkemizde tam olarak üstesinden gelemediğimiz bir sorun. Bununla ilgili okullarda ve mahallerde seminerler yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Edirne Belediyesi olarak toplu taşımada kadın dönemini başlattıklarını anlatan Gegeoğlu, "2 yıl önce bir karar aldık. Kadınlarımız saat 22.00'dan sonra istedikleri yerde inebilme hakkına sahip" ifadelerine yer verdi.



Proje hakkında bilgi veren Selimiye Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İlhan Dinç, "Projemize 2 yıl önce başladık. Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Finlandiya, Polonya ve İspanya'da toplantılar yaptık. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu ülkeleri tanıma fırsatı buldu. Okulumuz dezavantajlı bir bölgede ve çoğu öğrencimiz ilk defa uçağa bindi. Bu ülkelerde kadın ve erkek eşitliğini yakından tanıdı. Projemizin kapanış toplantısını Edirne'de gerçekleştiriyoruz. 22-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda misafirlerimiz Edirne'yi, Türkiye'yi, kentimizdeki kadın erkek eşitliğini yakından tanıma fırsatı buldu" şeklinde konuştu.

Tarihi Belediye Binasını gezen ve Edirne Belediyesi'nin kadınlara yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları yakında inceleme fırsatı bulan heyet Edirne'yi çok sevdiklerini, zihinlerindeki Türkiye algısının pozitif yönde değiştiğini vurguladı.

