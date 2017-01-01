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Niğde'de nikahlar yeni Nikah Sarayında kıyılacak

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:47
Niğde'de nikahlar yeni Nikah Sarayında kıyılacak
Niğde'de nikahlar yeni Nikah Sarayında kıyılacak

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi şehre kazandırdığı ve proje halindeki yeni hizmetlerle marka kent hedefine bir adım daha yaklaşıyor. Temeli Bor Yolu'nda atılan modern Nikah Sarayı'nda çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını söyleyen Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, salonun Niğdeli vatandaşlara hayırlı olmasını söyledi.
Niğde Belediyesinin şehre kazandırdığı projelerle Niğde, bölgesinin parlayan yıldızı haline geliyor. Marka kent olma yolunda hızla ilerleyen Niğde'de şehrin dört bir yanında yeni yatırımlar yükselmeye devam ediyor.
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın talimatıyla geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan modern nikah sarayının tamamlanmasıyla kentin önemli bir eksiği de giderilmiş olacak.
Bor yolu üzerinde yapımı devam eden nikah sarayındaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Akdoğan, yüklenici firmayla görüştüklerini ve nikah sarayının kısa süre içinde tamamlanacağını vurguladı. Başkan Akdoğan, "Burası sadece nikah sarayı değil. Aynı zamanda belediyemizin gelirlerini artırmak için oluşturduğumuz 5 tane dükkanımız var. Bu dükkanları ihaleye çıkma suretiyle vatandaşımıza kiralayacağız. Nikah sarayımızda bir tane sosyal tesisimiz, bir de restoranımız olacak. Belediyemizin ve ilimizin misafirlerini ağırlayacağımız ve onların ihtiyaçlarını giderebileceğimiz şekilde beş adet misafirhanemiz de olacak. Dolayısıyla burası şehrimizin ve belediyemizin ihtiyaçları kapsamında bir mekan olacak. 2014 yerel seçimlerinde verdiğimiz söz gereği ve yine ilimizin ihtiyacı olan nikah sarayını şehrimize kazandırmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Birçok çiftimizin nikahını kıyacağımız modern nikah sarayımızın tüm hemşehrilerime şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum'' şeklinde konuştu.
(MB-YE-SK)
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25.05.2017 16:47:10 TSI
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