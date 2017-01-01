Elektrik izolatörü otomobilin motor kaputuna saplandı
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da elektrik direğindeki porselen fincan (izolatör) düşünce park halindeki otomobilin motor kaputuna saplandı.
Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde Köy Hizmetleri Kavşağına yakın inşaattan aşağıya işçiler tarafından atılan molozlar elektrik tellerine temas etti. Elektrik teli ile direk arasında bulunan izolatör kırılarak aşağı düştü. Atılan moloz nedeniyle yere düşen izolatör park halindeki otomobilin motor kaputuna saplandı. Olayın meydana geldiği yerde vatandaşların olmaması olası bir can kaybını engelledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AHM)
25.05.2017 16:55:41 TSI
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