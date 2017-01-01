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Başkan Gürkan'ın Ramazan Ayı kutlaması

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MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 11 ayın sultanı Ramazan'ı kutlayarak, "Ramazan ayına kavuşmanın manevi iklimini yaşıyoruz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan'ın 11 ayın sultanı olduğunu belirterek, Tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutladı. Başkan Gürkan, "Gönüllere huzur veren 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın manevi iklimini yaşıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı, rahmeti ve bereketi bol olan bir aydır. Yoksulların gözetildiği, iftar sofralarının paylaşıldığı Ramazan ayı, aynı zamanda millet olarak yardımlaşma ve kaynaşma bakımından kaçırılmaması gereken bir fırsat aydır. Ramazan ayında bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizi en güzel şekilde sergileyerek, bu değerlerimizi geleceğe taşımalıyız. İçinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini barındıran Ramazan ayının Türk ve İslam alemine, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan diliyor, tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

(CÖ-SD-Y)



25.05.2017 17:00:54 TSI

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