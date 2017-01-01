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Bilecik'te ''4006 TÜBİTAK'' Bilim Fuarı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi tarafından ''4006 Tübitak'' Bilim Fuarı düzenlendi.

Okul Müdürü Fadıl Ağdağ, okul bahçesinde düzenlenen fuarda, bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biri olduğunu söyledi. Bilim fuarlarının, genç bireylerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağladığını ifade eden Ağdağ, ''Fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen gençlerimiz ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilirler'' diye konuştu.

Etkinlik, projede görev alan öğretmenlere plaket ve Tübitak projelerinde çalışma yapan öğrencilere madalyalarının verilmesi, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri Bilecik Valisi Süleyman Elban'ın eşi Beyza Elban ile İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve beraberindekilerin gezmesiyle sona erdi.

(CKT-MET-Y)



25.05.2017 17:04:19 TSI

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