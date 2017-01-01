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Aydın'da 1790 personelle huzur operasyonu



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Türkiye genelinde gerçekleştirilen Güven Huzur Operasyonu 6 uygulaması kapsamında Aydın'da bin 790 polis ve askerin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.



Türkiye genelinde dün gece gerçekleştirilen Güven Huzur Operasyonu 6 uygulaması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis sorumluluk bölgesinde bin 338 personel, 172 ekip ve 3 bomba arama ve narkotik köpeğinin katılımıyla 53 sabit nokta ve 583 umuma açık yerde yapılan uygulamalarda 12 bin 258 şahıs sorgulandı, 15 aranan şahıs yakalandı, 8 şahıs gözaltına alındı, 8 şahsa 109 TL para cezası uygulandı, yapılan arama ve kontrollerde 2 ruhsatsız tabanca, 47 mermi, 1 balta elde edildi. Bin 892 aracın kontrol edildiği uygulamada 66 araca 31 bin 64 TL para cezası uygulandı, 24 araç trafikten men edildi. Kontrol edilen 583 umuma açık yerden 14'üne 680 TL para cezası uygulandı.



İl Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde 352 personel, 72 ekip, (2) arama köpeğinin katılımıyla, 5 noktada ve 281 umuma açık yerde yapılan sabit yol ve umuma açık yer uygulamalarında 5 bin 769 şahıs sorgulandı, 25 aranan şahıs yakalandı, 5 şahıs gözaltına alındı, 21 şahsa 218 TL para cezası uygulandı, yapılan arama ve kontrollerde 1 ruhsatsız tabanca, 24 mermi, 378 adet cinsel güç arttırıcı hap ve 2 kilogram faturasız cıva elde edildi. Bin 561 aracın kontrol edildiği denetimlerde 78 araca 44 bin 400 TL para cezası uygulanmış, 36 araç trafikten men edildi. Kontrol edilen 281 umuma açık yerden, 3'üne 5 bin 191 TL para cezası uygulandı, 2 iş yeri hakkında tutanak tanzim edildi.



7 ByLock kullanıcısı yakalandı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 2017/10680 soruşturma sayısı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve Bylock kullanıcısı 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bugün yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan elde edilen dijital materyallere mahkeme kararınca el konuldu.

(MB-Y)



25.05.2017 17:10:54 TSI

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