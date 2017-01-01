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Alaplı sahil parkında genişletme çalışmalarına başladı



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, sahil parkındaki çim ekme çalışmaları yerinde inceledi.

Alaplı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sahil dolgu alanındaki düzenleme ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nuri Tekin, birim sorumlularından bilgi aldı. Parklarda hummalı bir çalışma sürdürdüklerini anlatan Başkan Tekin, çocukların temiz ve güzel parklarda oynamalarını arzu ettiklerini belirterek şöyle dedi:

"Havalar ısınmaya başladı. Alaplı Belediyesi olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Sahil Dolgu alanımızı yeni döneme hazırlıyoruz. Kış boyunca arkadaşlarımız, bazı parkların iyileştirmesi, sulama düzeninin hazırlanması ve yeşillendirme çalışmalarını yürütüyordu. Şimdi de yaz sezonuna hazırlanıyoruz. Memleketimizin parlak istikbalinin umudu olan çocuklarımız; okul saati dışındaki serbest zamanlarında ve yazın okulların kapalı olduğu dönemde temiz, sağlıklı, tehlike içermeyen parklarda oynamayı fazlasıyla hak ediyor. Bunu sağlamak da bizim görevimiz."

(EY-OA-Y)



25.05.2017 17:13:35 TSI

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