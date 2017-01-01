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Ahlat'ta "Madde Kullanımı ve Bağımlılığıyla Mücadele" eğitimi



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Madde Kullanımı ve Bağımlılığıyla Mücadele" eğitimi verildi.

Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından hazırlanarak Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) sunulan ve Teknik Destek Programı kapsamında verilen eğitimler 4 gün devam etti. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda düzenlenen eğitim programına Ahlat Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü rehber öğretmenleri katıldı.

Yrd. Doç. Dr. Hilal Eylül tarafından verilen "Madde Kullanımı ve Bağımlılığıyla Mücadele" eğitiminin son gününde ise, ilçedeki lise öğrencilerine yönelik konferans verildi.

(SAD-MSA-Y)



25.05.2017 17:16:00 TSI

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