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Candan ve Bektaş'tan hayvan pazarını inceledi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:23
Candan ve Bektaş'tan hayvan pazarını inceledi
Candan ve Bektaş'tan hayvan pazarını inceledi

(Fotoğraflı)

M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Çorum Belediyesi tarafından mevcut hayvan pazarının taşınması nedeniyle kasap ve celeplerin mağdur olmaması için geçici yer tahsisi yaptı.
Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş ile Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür, yeni yerde incelemelerde bulundu.
Bektaş ve Gür, Çorum Ticaret Borsası tarafından işletmeciliği devam eden ve İskilip yolu üzerinde bulunan canlı hayvan pazarının yerine kapalı spor salonu yapılacak olması nedeniyle, yapımına başlanılan yeni hayvan pazarı yapılana kadar, kasap ve celep üyelerin mağdur olmaması için Belediye Başkanı Muzaffer Külcü tarafından mevcut hayvan pazarının yan tarafının tahsis edildiğini açıkladılar.
Bektaş ve Gür, üyeler ve esnafların mağdur olmaması için yapılan yer tahsisinden dolayı Başkan Külcü'ye teşekkür ettiler.
Mevcut hayvan pazarının iki hafta sonra geçici olarak tahsis edilen yeni yerinde hizmet verecek.
(MMY-BÖ)

25.05.2017 17:23:12 TSI
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