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Atatürk Üniversitesi Bahar Şenlikleri'nde Ceceli rüzgârı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi 60. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bahar Şenliklerinin ilk gününde Mustafa Ceceli rüzgârı esti.

Çeşitli etkinlik ve konserlerle kuruluşunun 60. yılını kutlayan Atatürk Üniversitesi, bu yılki Bahar Şenliklerine start verdi. Gün boyunca birçok aktivitenin gerçekleştiği Bahar Şenliklerinin ilk gününde DJ (Disc Jockey) performansı ile müzik ziyafeti veren Sinan Ceceli, kulakların pasını sildi. Ardından konser alanını dolduran müzikseverlerin heyecanla beklediği Mustafa Ceceli sahne aldı.

Atatürk Üniversitesi Gençlik ve Bilim Anıtı'nda düzenlenen konsere ilgi oldukça yoğun oldu. Son dönemin gözde şarkıcılarından Mustafa Ceceli'nin şarkıları ile doyasıya eğlenen öğrenciler, şarkılara eşlik etmeyi de ihmal etmedi.

İbrahim Erkal'ın Şarkısını Söyledi

Yakın zamanda hayata gözlerini yuman Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ı da unutmayan Ceceli, sevilen şarkılarından birisini seslendirerek Erkal'a vefa gösterdi. Telefon ışıkları ile görsel şölene dönüşen şarkıya eşlik eden öğrenciler, duygusal anlar yaşadı.

BB Erzurumspor'un Galibiyetini Ceceli'den Öğrendiler

Konser sürerken, aynı zamanda devam eden Gümüşhanespor ile BB Erzurumspor arasında oynan TFF Birinci Lige yükselme maçının sonucunu Mustafa Ceceli sahneden büyük bir coşku ile söyledi. BB Erzurumspor'un bir üst lige yükseldiğini öğrenen seyirciler alkışlarla tempo tutarak galibiyeti doyasıya kutladılar.

Erzurum'a gelmiş olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Ceceli: "Atatürk Üniversitesi'nde, böylesine güzel hava da sizlerle buluşmuş olmaktan oldukça mutluyum. Bana eşlik ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gün boyu birçok etkinliğin yapılacağı ve Erzurum'un amatör gruplarının sahne alacağı Bahar Şenliklerinin ikinci gün finalini ise, KOLPA grubu saat 19:30'da Atatürk Üniversitesi Gençlik ve Bilim Anıtı'nda büyük bir konser ile gerçekleştirecek.

(ERZ-AT-Y)



25.05.2017 17:25:40 TSI

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