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Başkan Dişli, muhtarlarla biraraya geldi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:37
Başkan Dişli, muhtarlarla biraraya geldi
Başkan Dişli, muhtarlarla biraraya geldi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Adapark'ta düzenlenen yemekte muhtarlarla bir araya geldi.
Adapazarı Belediyesi tarafından 2018 yılından itibaren 4 yıl boyunca bina ve arsalara uygulanacak emlak vergi değerleri tespitini yapan komisyon üyeleri ve muhtarlara teşekkür yemeği verildi. Yemeğe Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Başkan Yardımcıları, Sakarya Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Erdem, Adapazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Birsen Gümüşeli, Sakarya Vergi Dairesi Gelir Uzmanı Gülten Arık, SATSO Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Terzioğlu ve Muhtarlar katıldı.
Çoğunluğunu muhtarların oluşturduğu yemekte konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Erdem, "2018-2022 yılları arasında uygulanacak arsa ve bina vergi değerleri çalışması tamamlandı. Bizleri bu toplantıda buluşturan ve bu güne kadar muhtarlarımızın taleplerine elinden geldiği ölçüde yerine getiren Adapazarı Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Dişli başta olmak üzere bu komisyonda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Komisyon da görev alan tüm çalışanları tek tek tebrik eden Başkan Dişli ise, "Maliye Bakanlığı'nın bir süredir devam eden emlak vergi bedellerinin masraf tespitiyle ilgili yapılan komisyon çalışmaları tamamlandı. Ben bu vesile ile komisyonda teşviki mesai yapan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyor, yaklaşan Ramazan ayı ile burada bulanan tüm misafirlerin şimdiden Ramazanı'nı tebrik ediyorum" diye konuştu.
(RŞ-GY-Y)

25.05.2017 17:37:18 TSI
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