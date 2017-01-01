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Niğde Belediyesi çöp konteynırlarını temizliyor

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:37
Niğde Belediyesi çöp konteynırlarını temizliyor
Niğde Belediyesi çöp konteynırlarını temizliyor

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi daha temiz ve daha yaşanabilir bir kent için sürdürdüğü çalışmalarına yoğun bir tempoyla devam ediyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında il genelindeki 8 bin çöp konteynırı yıkanarak dezenfekte ediliyor.
Niğde Belediyesi vatandaşın sağlığını göz önünde bulundurarak, çöp konteynırlarından yayılabilecek mikropları önlemek için çöp konteynırlarını yıkıyor. Niğde Belediyesi'nin araç filosuna kazandırdığı çöp konteynırı yıkama aracıyla, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir ekip günlük 80 adet çöp konteynırını ilaçlı ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte ediyor. Temizleme işlemi sayesinde çöp konteynırlarındaki pis koku ve sinek oluşumunun yanısıra görüntü kirliliği de önlenmiş oluyor.
(MB-YE-SK)

25.05.2017 17:37:38 TSI
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