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Alaplı HEM'de yıl sonu sergisi açıldı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:41
Alaplı HEM'de yıl sonu sergisi açıldı
Alaplı HEM'de yıl sonu sergisi açıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Kurslarında üretilen eserlerin sergisi açıldı. Sergide kurs öğretmenlerinin desteği ile kursiyerler tarafından yapılan el işlemeleri ve sanatları sergilendi.
Alaplı Sahil Parkındaki gerçekleşen sergiye, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu,Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksek Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Rıfkı Henden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Halk Eğitim Müdürü Abdurrahman Tülüce, Alaplı Halk Eğitim Merkezi olarak kursların yanı sıra sanatsal faaliyetlerin yapıldığı sanat kurumu olduğunu söyledi. Tülüce,"Sergimiz; çeyiz ürünleri hazırlama, kadın üst giysileri dikimi, kırk yama, şiş örücülüğü, hazır gereçlerle yapılan el nakışları, hesap işi, elde kurdele nakışı, basit nakış iğne teknikleri, iğne oyası, dekoratif ahşap süsleme, dekoratif ev aksesuarları, yatak odası tekstili ve yağlı boya resim kurslarına katılan kursiyerimizin yaptığı ürünlerden oluşmaktadır. Alaplı Halk Eğitim Merkezimizde üretimin tabana yayılması ve halkımızın becerilerini arttırılması amacıyla 7'den 77'ye her yaştan insanın yetenek, ilgi ve beklentilerine uygun kurslar düzenlenmekte ve devam eden kurslarımızda bir çok el emeği ürünler ortaya çıkmaktadır. Sosyal ve kültür anlamındaki kurslar ile faaliyet alanımızı her gecen gün genişletmeye özen gösteriyor toplum refaha ve farkındalığına destek oluyoruz. Merkezimiz kursların yanı sıra aynı zamanda sanatsal faaliyetlerin yapıldığı bir sanat yuvasıdır" diyerek; sergilerde emeği geçen tüm öğretmenleri, kursiyerleri ve onlara destek olan ailelerini tebrik ettiğini belirtti.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'de, güzel sergi olduğunu belirterek, "Alaplı'da halkımıza sahil parkta çok güzel bir yer kazandırdı. Şimdi bu alanda Halk Eğitim başta olmak üzere kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız çok etkinlikler yapacaklar. Ben bu sergide emeği gecen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu da, Halk Eğitim Müdürlüğümüzün açtığı kurslarda tamamı bayan olan kursiyerlerimizin el emeği göz nuru dediğimiz ama söyleyip'de geçmediğimiz yüreğimizi titreten çok güzel ürünler ve çalışmaları bu sergide görüyoruz" ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından, serginin açılış kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergide, ahşap ürünleri, keçe sanatı, yağlı boya resim, mefruşat, kurdele ve el biçkisi, tel kırma, iğne oyası, tak tasarım, giyim kurslarında üretilen eserler yer alıyor.
(EY-OA-Y)

25.05.2017 17:40:57 TSI
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