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Tosya'da "40 Hadis 40 şiir okuma" yarışması yapıldı



(Fotoğraflı)



Sedat Ağacıkoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesi Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu tarafından, '40 Hadis Ezbere Okuma' ile 'Peygamber Efendimiz' konulu şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

İlçe Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen programa, Belediye Başkanı yardımcısı Fazıl Ateş, Milli Eğitim Şube Müdürü Cemalettin İpek, Eyüp Gür ve Mahmut Ertan, İlçe Müftüsü Eyüp Demir, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Karadağ, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Programın açış konuşmasını yapan Tosya Mehmet Akif Ersoy Okulu Müdürü Mehmet Karadağ, "Peygamberimiz Hz. Muhammed'in şefkat ve merhamet ikliminde yeni bir dirilişe erecek ve dünyaya sevgiyi, kardeşliği, barışı getiren hadislerini öğrencilerimiz arasında tatlı bir rekabeti oluşturacak yarışma yaptık. Sizler okulumuzun hazırladığı programa katıldığınız için hoş geldiniz diyerek teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra okul öğrencileri tarafından 40 hadis ve şiir yarışması yapıldı. Yarışmanın Jüri üyeliğini İlçe müftüsü Eyüp Demir, Hasan Çolakoğlu ve Eyüp Gür yaptı. 40 Hadis yarışmasında 1.Furkan Alperen Özge,2.Hatice Nur Özdemir ve 3. Elif Akgül oldu. Yapılan Şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini protokol üyeleri verdi. Ödül törenin ardından okul öğrencileri tarafından çeşitli etkinlikler sahnelendi. Program sonunda okul tarafından sürpriz yapılarak ünlü sanatçı Aykut Kuşkaya sahne alarak son kaset çalışmasında yer alan eserleri seslendirdi.

(SDA-GY-Y)



25.05.2017 17:42:53 TSI

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