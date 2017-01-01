ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tosya'da "40 Hadis 40 şiir okuma" yarışması yapıldı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:42
Tosya'da "40 Hadis 40 şiir okuma" yarışması yapıldı
Tosya'da "40 Hadis 40 şiir okuma" yarışması yapıldı

(Fotoğraflı)

Sedat Ağacıkoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesi Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu tarafından, '40 Hadis Ezbere Okuma' ile 'Peygamber Efendimiz' konulu şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.
İlçe Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen programa, Belediye Başkanı yardımcısı Fazıl Ateş, Milli Eğitim Şube Müdürü Cemalettin İpek, Eyüp Gür ve Mahmut Ertan, İlçe Müftüsü Eyüp Demir, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Karadağ, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Programın açış konuşmasını yapan Tosya Mehmet Akif Ersoy Okulu Müdürü Mehmet Karadağ, "Peygamberimiz Hz. Muhammed'in şefkat ve merhamet ikliminde yeni bir dirilişe erecek ve dünyaya sevgiyi, kardeşliği, barışı getiren hadislerini öğrencilerimiz arasında tatlı bir rekabeti oluşturacak yarışma yaptık. Sizler okulumuzun hazırladığı programa katıldığınız için hoş geldiniz diyerek teşekkür ederim" dedi.
Daha sonra okul öğrencileri tarafından 40 hadis ve şiir yarışması yapıldı. Yarışmanın Jüri üyeliğini İlçe müftüsü Eyüp Demir, Hasan Çolakoğlu ve Eyüp Gür yaptı. 40 Hadis yarışmasında 1.Furkan Alperen Özge,2.Hatice Nur Özdemir ve 3. Elif Akgül oldu. Yapılan Şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini protokol üyeleri verdi. Ödül törenin ardından okul öğrencileri tarafından çeşitli etkinlikler sahnelendi. Program sonunda okul tarafından sürpriz yapılarak ünlü sanatçı Aykut Kuşkaya sahne alarak son kaset çalışmasında yer alan eserleri seslendirdi.
(SDA-GY-Y)

25.05.2017 17:42:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni
YEREL

KASTAMONU POLİS MESLEK YÜKSEKOKULUNDA MEZUNİYET TÖRENİ
Kastamonuspor 1966'da Ziya Doğan ile yollar ayrıldı
YEREL

KASTAMONUSPOR 1966'DA ZİYA DOĞAN İLE YOLLAR AYRILDI
Kaymakam Kıyıcı, iş yeri açılışına katıldı
YEREL

KAYMAKAM KIYICI, İŞ YERİ AÇILIŞINA KATILDI
Küre MYO'nda mezuniyet töreni düzenlendi
YEREL

KÜRE MYO'NDA MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ
Araç'ta obezite farkındalığı için yürüyüş yapıldı
YEREL

ARAÇ'TA OBEZİTE FARKINDALIĞI İÇİN YÜRÜYÜŞ YAPILDI
Eğitim Bir-Sen, Kastamonu'da yetkili sendika oldu
YEREL

EĞİTİM BİR-SEN, KASTAMONU'DA YETKİLİ SENDİKA OLDU
Belediye Çocuk Bakımevinde mezuniyet töreni düzenledi
YEREL

BELEDİYE ÇOCUK BAKIMEVİNDE MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLEDİ
Kastamonu'da Öğrenme Şenliği düzenlendi
YEREL

KASTAMONU'DA ÖĞRENME ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
Almanya'dan Endonezya'ya bisikletle yolculuk
YEREL

ALMANYA'DAN ENDONEZYA'YA BİSİKLETLE YOLCULUK
Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

KASTAMONU'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!