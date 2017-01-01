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Genel Müdür Başa atıksu arıtma tesislerinde incelemerde bulundu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:43
Genel Müdür Başa atıksu arıtma tesislerinde incelemerde bulundu
Genel Müdür Başa atıksu arıtma tesislerinde incelemerde bulundu

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ SU Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Çorlu ve Çerkezköy Atıksu Arıtma Tesislerini ziyaret etti, yerinde incelemelerde bulundu, tesis sorumlularından bilgi aldı.
Genel Müdür Başa, incelemelerine Çorlu İlçesi Yenice Atıksu Arıtma Tesisinde başladı. Başa, TESKİ Genel Müdürlüğünün kendi imkanları modernize etiği ve ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek olan tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra, Çorlu İlçesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine geçen Genel Müdür Başa tesisi detaylı bir şekilde inceledi. Tesise deneme suyunun alındığını ve şu anda performans testlerinin yapıldığının bilgisini aldı. Atık suyun tesise gelerek, arıtılması ve sonrasında oluşan çıkış suyunu inceledi. Bugüne kadar arıtılmadan doğaya deşarj edilen Çorlu İlçesinin evsel atık sularının, yapılan bu tesis sayesinde ileri biyolojik şekilde arıtılarak doğaya deşarj edilecek olmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek tesis sorumlularına çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Genel Müdür Başa son olarak Çerkezköy İlçesi İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu. Genel Müdür Başa, Çerkezköy Kanalizasyon İnşaatı kapsamında yürütülen çalışmaların hızla devam ettiğini, yapılan ana hatların ardından hızlıca parsel bağlantılarının da yapıldığının bilgisini aldı. Genel Müdür Başa, "İl genelinde yapılan tüm bu yatırımlarla vatandaşa en iyi hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşarken, çevreyi ve doğayı koruyucu çalışmalarımız da herkes tarafından fark edilmelidir. Sağlam altyapı, modern gelecek ve sağlıklı çevre için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
(YG-BA-Y)

25.05.2017 17:43:16 TSI
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