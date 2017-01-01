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Vali Aktaş, kayak tesisindeki çalışmaları yerinde inceledi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:57
Vali Aktaş, kayak tesisindeki çalışmaları yerinde inceledi
Vali Aktaş, kayak tesisindeki çalışmaları yerinde inceledi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük Valisi Mehmet Aktaş, yapım çalışmaları devam eden Keltepe Kayak tesisinde incelemelerde bulundu.
Vali Aktaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı SporGenel Müdürlüğü Makine Mühendisi Hasan Sağlam'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Vali Aktaş'a, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve Gençlik Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin de eşlik etti.
(YE-YE-Y)

25.05.2017 17:57:00 TSI
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