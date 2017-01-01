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Gölbaşı Belören Ortaokulu bilim fuarı düzenledi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 18:03
Gölbaşı Belören Ortaokulu bilim fuarı düzenledi
Gölbaşı Belören Ortaokulu bilim fuarı düzenledi

(Fotoğraflı)

Kürşat Aktaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesi Ortaokulu tarafından TÜBİTAK 4006 bilim fuarı düzenlendi.
Gölbaşı Belören Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı projelerin sergilendiği fuar açılı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.
Fuarın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mustafa Arkçı, açılışa katılan tüm misafirlere teşekkür ederek, "TÜBİTAK destekli bilim fuarında amacımız, düşünen, tasarlayan, hayal eden çocuklarımıza katkı sağlamaktır. Bu proje hiçbir zaman yarışma değildir. Tasarımın ve yaratıcılığın bir eseridir. Bu anlamda ben bu eserlerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Belören Belde Belediye Başkanı Mahmut Turan ise, "Burada yapılan çalışmaları önemsiyorum. İnşallah burada elde edilen fikirler gelecekte de Türkiye'nin ekonomik olarak gelişmesinde birer üretime dönüşür. Okulumuz öğretmen ve öğrencilerini yürüttükleri projelerden dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Düzenlenen açılışa Belören Belde Belediye Başkanı Mahmut Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Okul Müdürü Mustafa Arkçı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
(KA-SD-Y)

25.05.2017 18:03:21 TSI
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