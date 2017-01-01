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Çalışma hayatında kadınların yeri tartışıldı



(Fotoğraflı)



GİRESUN (İHA) - Giresun'da faaliyet gösteren Hayat Boyu Eğitim ve Kişisel Gelişim Derneği'nin (HEGEM) hazırladığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygulanan proje kapsamında "Çalışma hayatında kadın" konulu konferans düzenlendi.

HEGEM Başkanı Dr. Rahman Çakır, sosyal-ekonomik kalkınma içinde kadının katkısının güçlendirilmesi amacıyla, sorumluluğu bulunan tüm taraflarca çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Giresun'da evde temizlik yapan kadınlara yönelik yaptıkları çalışmalardan çıkan çarpıcı sonuçları açıklayan Dr. Çakır "Evinde temizlik hizmeti alan kadınlara, çalışanlarınızdan ne bekliyorsunuz diye sorduk. Aldığımız en dikkat çekici cevap 'güvenilir olması' oldu. 'Çalıştırmak istediğiniz temizlikçiyi nasıl buluyorsunuz?' diye sorduğumuzda ise 'Daha çok eş dost aracılığı ile buluyoruz' yanıtını alıyoruz. Aslıda bu işin kayıt altına alınması gerekiyor. Hem de kurumsallaşması gerekiyor. Ayrıca kayıt dışı çalışan işçileri önlediğiniz zaman Türkiye'ye 1 milyon dolar katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Bu anlamda biz 50 tane kadın belirledik ve bunlara eğitim verdik. Şuanda ise o arkadaşlara ev temizlik eğitimi veriyoruz" dedi.



"Ev kadınları, geleceği olmayacak şekilde çalışırlar"

Kadınların ev dışında gelir getirici bir işte çalışmasa dahi evde çalıştıklarına dikkat çeken konuşmacı Prof. Dr. Hülya Uğur Tanrıöven ise "Kadınlarımız ev dışında gelir getirici bir işte çalışmasa dahi evde çalışırlar. Üstelik bu çalışma ücretsizdir, mesai saati yoktur, hafta sonu tatili yoktur, emekliliği yoktur. Dolayısıyla çalışma hayatı aynı zamanda ev içindeki işlerle aile hayatının düzenlenmesiyle bağlantılıdır. En büyük sorunda aslında buradan kaynaklanmaktadır. Bunu biliyoruz ki modern toplumda daha geleneksel toplumlarda genellikle ev işlerinde ev dışındaki işlerle gelir getiren işlerde bir birbirinden ayrılmadıkları için çoğu zaman eşler çocuklar ailenin bütün bireyleri tarafından yapılır. Ev kadınları kamu hayatına normal çalışan kadınlar kadar evden çıkıp yaşayan kadın kadar rahat atılamazlar" diye konuştu.

(BY-ÖS-Y)



25.05.2017 18:26:44 TSI

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