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Belediye Başkan Vekili Çınar nikah kıydı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 18:58
Belediye Başkan Vekili Çınar nikah kıydı
Belediye Başkan Vekili Çınar nikah kıydı

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA)  Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, Uğur Doğan ve Burçin Palaoğlu çiftçinin nikahını kıydı.
Vatandaşları mutlu anlarında yalnız bırakmayan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, Uğur Doğan ve Burçin Palaoğlu çiftçinin nikâhını kıydı. Bitlis Belediyesi Evlendirme Memurluğunda davetliler huzurunda gerçekleşen nikah töreninde çiftlerin heyecanı gözlerden kaçmadı. Nikah töreninde Çınar, "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Sizlere iki cihan saadeti diliyorum" dedi.
Evlilik cüzdanını geline teslim eden Başkan Vekili Çınar, genç çifte bir ömür sağlık ve mutluluklar diledi.
(VO-MSA-Y)

25.05.2017 18:58:35 TSI
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