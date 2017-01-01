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Şemdinli'de "Mesleğimi Seçtim İstihdama Geçtim" projesi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 18:58
Şemdinli'de "Mesleğimi Seçtim İstihdama Geçtim" projesi
Şemdinli'de "Mesleğimi Seçtim İstihdama Geçtim" projesi

(Fotoğraflı)

Ecevit Bay
HAKKARİ (İHA)  Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Mesleğimi Seçtim İstihdama Geçtim" projesi kapsamında bir konferans düzenlendi.
Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yürütülen "Mesleğimi Seçtim İstihdama Geçtim" isimli proje kapsamında 120 kursiyer ve 100 lise son sınıf öğrencisine yönelik konferans verildi. Konferansta konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Tekin, projelerinin amacının
Şemdinli'de 18-29 yaş aralığındaki 120 gencin istihdam edilebilirliğini artırmak, onların girişimcilik becerilerini artırarak cesaretlendirmek, mesleki- teknik alanındaki bilgi, beceri ve kabiliyetlerini artırmak olduğunu söyledi.
(MSA-Y)

25.05.2017 18:58:50 TSI
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