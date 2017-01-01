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Şehir-i Ramazan Sofrası, Ramazan'a hazır



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediyesi tarafından hayırseverlerin maddi desteği ile gerçekleştirilen ve 'Şehr-i Ramazan Sofrası' iftar çadırları, Ramazan ayı için hazırlandı.

Bu yıl Belediye Hizmet Binası yanı ve Kuzeykent Mahallesi'nde kurulacak olan Şehir-i Ramazan Sofrası'nda Ramazan ayı boyunca yaklaşık 35 bin kişiye iftar verilecek.

Diğer taraftan Ramazan Ayı'nın önemli bir geleneği haline gelen ve Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları programı da bu yıl 19 mahalleyi kapsayacak. Mahalle iftarlarında da yaklaşık 40 bin vatandaş ile iftar yapılacak.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, düzenleyecekleri iftar programlarında tüm Kastamonuluları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

(Vİ-Y)



25.05.2017 19:02:32 TSI

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