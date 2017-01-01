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Hanönü'nde yatılı okuyan öğrenciler yararına kermes düzenlendi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 19:02
Hanönü'nde yatılı okuyan öğrenciler yararına kermes düzenlendi
Hanönü'nde yatılı okuyan öğrenciler yararına kermes düzenlendi

(Fotoğraflı)

Emre Yılmaz
Kastamonu (İHA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Okulu öğrenci velileri, geliri okul ihtiyaçlarında kullanılmak üzere kermes düzenledi.
Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Okulu bahçesinde Okul Aile Birliği tarafından düzenlen kermeste öğrenci velileri hazırladıkları yiyecekleri satışa sundu. Kermesin açılışına Hanönü Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, okul müdürleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.
Kermes açılışında konuşan Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, okulun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen kermes etkinliğine ilçedeki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Demirkıran, yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür ederek, fedakarca çalışan öğrenci velilerine ve okul aile birliği yönetim kurulu üyelerine ayrıca teşekkürlerini iletti.
Kermes etkinliğine tüm resmi daire ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ve ilçede faaliyet gösteren maden şirketi yetkililerinin de ilgi gösterdiğini söyleyen Demirkıran, ayrıca ilçedeki her kesin kermese katkı sağladığını kaydetti.
İki gün boyunca açık kalacak olan kermesten elde edilen gelirlerin, okulun ihtiyacında kullanılacağı belirtildi.
(EY-Vİ-RFK-Y)

25.05.2017 19:02:41 TSI
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