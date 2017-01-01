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Adıyaman'da 6. Ekonomi Koordinasyon toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın ekonomik durumu ve potansiyeli ile devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarının, üretim ve istihdam konularının değerlendirildiği ekonomi koordinasyon toplantısı Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirilip, durum değerlendirilmesi yapılarak, kentin turizminden, sanayisine ve ticaretine kadar birçok konu ele alındı.

Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Eğri Çayı Mevkiinde tahsis edilen arazi üzerinde yapılacak olan panorama müzesi ile ilgili bir sunum yaptı. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan ise, zengin mermer rezervlerine sahip Adıyaman'ın saklı hazinesi olan mermerin Adıyaman'da işlenerek yurt dışına ihraç edilmesi amacıyla Örenli Köyü Şabi Mevkiinde 83 hektar arazi üzerine kurulacak olan Mermer İhtisas OSB'nin son durumu ile ilgili bir sunum yaparak, kurul üyelerini bilgilendirdi.

Yapılan sunumların ardından konuşan Vali Abdullah Erin ise, "İlimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmeye dönük bugün altıncısını düzenlediğimiz Ekonomik Koordinasyon Toplantısının ilimiz için olumlu sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum" dedi.

Vali Abdullah Erin Başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, katılımcıların görüş ve önerilerinin ardından sona erdi.

Toplantıya Vali Abdullah Erin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, Vali Yardımcıları Murat Süzen, Ayhan Akpay, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, kaymakamlar, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, işadamları, STK başkanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların amirleri katıldı.

(AHM)



25.05.2017 19:28:13 TSI

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