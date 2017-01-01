ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adıyaman'da 6. Ekonomi Koordinasyon toplantısı yapıldı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 19:28
Adıyaman'da 6. Ekonomi Koordinasyon toplantısı yapıldı
Adıyaman'da 6. Ekonomi Koordinasyon toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın ekonomik durumu ve potansiyeli ile devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarının, üretim ve istihdam konularının değerlendirildiği ekonomi koordinasyon toplantısı Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirilip, durum değerlendirilmesi yapılarak, kentin turizminden, sanayisine ve ticaretine kadar birçok konu ele alındı.
Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Eğri Çayı Mevkiinde tahsis edilen arazi üzerinde yapılacak olan panorama müzesi ile ilgili bir sunum yaptı. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan ise, zengin mermer rezervlerine sahip Adıyaman'ın saklı hazinesi olan mermerin Adıyaman'da işlenerek yurt dışına ihraç edilmesi amacıyla Örenli Köyü Şabi Mevkiinde 83 hektar arazi üzerine kurulacak olan Mermer İhtisas OSB'nin son durumu ile ilgili bir sunum yaparak, kurul üyelerini bilgilendirdi.
Yapılan sunumların ardından konuşan Vali Abdullah Erin ise, "İlimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmeye dönük bugün altıncısını düzenlediğimiz Ekonomik Koordinasyon Toplantısının ilimiz için olumlu sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum" dedi.
Vali Abdullah Erin Başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, katılımcıların görüş ve önerilerinin ardından sona erdi.
Toplantıya Vali Abdullah Erin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, Vali Yardımcıları Murat Süzen, Ayhan Akpay, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, kaymakamlar, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, işadamları, STK başkanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların amirleri katıldı.
(AHM)

25.05.2017 19:28:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL

RESTORANDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
Çelikhan Atatürk İlkokulunda okuma bayramı düzenlendi
YEREL

ÇELİKHAN ATATÜRK İLKOKULUNDA OKUMA BAYRAMI DÜZENLENDİ
Tetkik sonuçlarında SMS dönemi başladı
YEREL

TETKİK SONUÇLARINDA SMS DÖNEMİ BAŞLADI
Samsat'ta hububat hasadı başladı
YEREL

SAMSAT'TA HUBUBAT HASADI BAŞLADI
Gölbaşı Belören Ortaokulu bilim fuarı düzenledi
YEREL

GÖLBAŞI BELÖREN ORTAOKULU BİLİM FUARI DÜZENLEDİ
'Emin adımlarla sağlıklı eğitimler' projesi start aldı
YEREL

'EMİN ADIMLARLA SAĞLIKLI EĞİTİMLER' PROJESİ START ALDI
Adıyaman Belediyesi, hastane önünde iftar çadırı kuruyor
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİ, HASTANE ÖNÜNDE İFTAR ÇADIRI KURUYOR
Adıyaman'da &quot;Toplumsal Olaylara Müdahale&quot; tatbikatı
YEREL

ADIYAMAN'DA "TOPLUMSAL OLAYLARA MÜDAHALE" TATBİKATI

ATSO TOBB'un 73. Genel Kurulunda Adıyaman çiğ köftesini tanıttı
YEREL

ATSO TOBB'UN 73. GENEL KURULUNDA ADIYAMAN ÇİĞ KÖFTESİNİ TANITTI
Çevik kuvvet polislerinden gerçeği aratmayan tatbikat
YEREL

ÇEVİK KUVVET POLİSLERİNDEN GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT
İlkokullar bilim şenliği düzenledi
YEREL

İLKOKULLAR BİLİM ŞENLİĞİ DÜZENLEDİ
Elektrik izolatörü otomobilin motor kaputuna saplandı
YEREL

ELEKTRİK İZOLATÖRÜ OTOMOBİLİN MOTOR KAPUTUNA SAPLANDI
Meslek lisesi öğrencilerinden 'teşekkür' mektubu
YEREL

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN 'TEŞEKKÜR' MEKTUBU
İHH Adıyaman'da Ramazan kumanyası dağıtımına başladı
YEREL

İHH ADIYAMAN'DA RAMAZAN KUMANYASI DAĞITIMINA BAŞLADI
Adıyaman'da fuhuş operasyonu
YEREL

ADIYAMAN'DA FUHUŞ OPERASYONU
Adıyaman'da 5 TL'lik çakmakları 'külçe altın' diye satan dolandırıcılar yakalandı
YEREL

ADIYAMAN'DA 5 TL'LİK ÇAKMAKLARI 'KÜLÇE ALTIN' DİYE SATAN DOLANDIRICILAR YAKALANDI
Müdür Sağlam'dan yapılandırma uyarısı
YEREL

MÜDÜR SAĞLAM'DAN YAPILANDIRMA UYARISI
Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis toplantısı yapıldı
YEREL

BESNİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Halk eğitim yıl sonu sergisi açıldı
YEREL

HALK EĞİTİM YIL SONU SERGİSİ AÇILDI
Ramazan Ayında diyabet hastalarına uyarı
YEREL

RAMAZAN AYINDA DİYABET HASTALARINA UYARI
Samsat'ta Saadet Partisi ilçe olağan kongresi yapıldı
YEREL

SAMSAT'TA SAADET PARTİSİ İLÇE OLAĞAN KONGRESİ YAPILDI
Kahta Belediyesi Voleybol Takımı şampiyon oldu
YEREL

KAHTA BELEDİYESİ VOLEYBOL TAKIMI ŞAMPİYON OLDU
Adıyaman'da Nisan ayında 442 konut satıldı
YEREL

ADIYAMAN'DA NİSAN AYINDA 442 KONUT SATILDI
Vali Erin halkın sorunlarını dinliyor
YEREL

VALİ ERİN HALKIN SORUNLARINI DİNLİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!