Kargı YBO öğrencileri Çanakkale'yi gezdi
(Fotoğraflı)
Turan Ozan Acar
ÇORUM (İHA) - Kargı Cumhuriyet YBO öğrencileri 'Hayalimdeki Yolculuk' projesi kapsamında Çanakkale'yi gezdi.
Geziye okulda yatılı olarak eğitim gören öğrencilerin katıldığını belirten okul müdür yardımcısı Hakan Kara, "Hayalimdeki yolculuk projesi kapsamında okulumuz Cumhuriyet Yatılı Bölge Orta okulu pansiyon öğrencilerine Bursa ve Çanakkale'yi kapsayan bir gezisi düzenleyerek, öğrencilere tarih bilinci kazandırmak ve ilçemizin imkânlarının kısıtlı olması sebebiyle, ulaşılamayan oyun alanlarında eğlenceli vakit geçirmelerini sağlandık" dedi.
Birçok öğrencinin ilk kez şehirlerarası bir etkinliğe katıldığı gezide öğrenciler, gezinin hem tarihi boyutu hem de sosyal etkileri açısından güzel bir gezi olduğunu belirttiler.
(TOA-BÖ)
25.05.2017 19:57:17 TSI
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