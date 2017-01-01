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Uşak 23 Nisan Ortaokulu ogrencilerinden örnek duyarlılık

- 8/B sınıfı öğrencilerinden Selihan Arık: "Hayvan sevgisini tatmayan bir insan gerçekten yaşamamış demektir"



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Uşak 23 Nisan Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri hayvan sevgisi ve merhamet duygusunu hazırladıkları bir projeyle gündeme taşıdı.

Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın da destek verdiği projede öğrenciler harçlıklarından artırdıkları paralarla hayvan barınağına mama ve ilaç yardımı yaptılar, ayrıca yapımını kendi elleriyle yaptıkları kedi evini de barınağa hediye ettiler. Burada konuşan 23 Nisan Ortaokulu 8/B sınıfı öğrencilerinden Selihan Arık Hayvanları çok sevdiğini ve ileride kendi evi olduğunda mutlaka kedi veya köpek edineceğini söyledi. Havyan sevgisinin bambaşka bir şey olduğunu vurgulayan Arık; " Bunu bilmeyen, tatmayan bir insan gerçekten yaşamamış demektir.

Yenilikçi Lider Öğretmen Projesi kapsamında barınağa gelmeye karar verdiklerini söyleyen 23 Nisan Ortaokulu'nda Matematik öğretmeni Demet Cengiz;" Birici dönem 7. sınıf öğrencileriyle geldik TEOG'dan sonra da 8. sınıf öğrencileriyle 2. grubu yaptık. Bu sadece benim projem değil Müdür Yardımcımız Mehmet Savaş'ın Destek Öğretmenimiz Gülşay Çağlar Demir'in ortak projesi. Barınağa ilk geldiğimizde de 400 liraya yakın mama ve ilaç bağışı yapmıştık şimdi de mama ve ilaç bağışı yaptık ve öğrencilerimize kedi evi yaptırdık. İstiyoruz ki çocuklar merhamet kavramını öğrensinler, hayvanları sevsinler çünkü onlar konuşamıyorlar dertlerini anlatamıyorlar, duyarlı olmayı bu yaşta öğrenmezlerse ileride çok da iyi bireyler yetişmiyor. Matematik öğrenmeleri kadar sosyal sorumluluk kazanmaları da önemli, onun için bu projeyi yaptık. En önemlisi öğrencilerimiz bütün ürünleri harçlıklarından artırdıkları paralarla aldılar, herhangi bir sponsor yok tamamen kendi çabaları. Biz aslında her yıl barınağa geliyoruz ama bu seneninkinin adı proje oldu.

Barınakta olmaktan en çok onlara dokunabildiğim için onların yanında olabildiğim için çok mutluyum. Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Barınak çok daha iyi bir hale geldi, bundan sonraki süreçte çok daha iyi olacak. Biz bu projeyi gelenekselleştirip öğrencilerimiz ile beraber her yıl burayı ziyaret etmeyi düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda tekrar ettiğimizde sizler de olursunuz ve herkese örnek teşkil ederiz." dedi

23 Nisan Ortaokulu 8/B sınıfı öğrencilerinde Selihan Arık Hayvanları çok sevdiğini ve ileride kendi evi olduğunda mutlaka kedi veya köpek edineceğini söyledi. Havyan sevgisinin bambaşka bir şey olduğunu vurgulayan Arık; " Bunu bilmeyen, tatmayan bir insan gerçekten yaşamamış demektir. Hayvanları sevmek onların size olan sadakatini hissetmek ve sizi gördüklerindeki o sevinçlerini görmek gerçekten muhteşem bir duygu bunu açıklayabilecek hiçbir kelime yok. Az süreliğine bir köpeğim olmuştu ve bir gün beni kaybetti ve tekrar buluştuğumuzda üstüme atlamıştı, o kadar çok sevinmişti ki Onun bu sevincini benimle paylaşması, beni kaybettiğine o kadar üzülmesi, beni kazandıktan sonra bu kadar sevinmesi benim çok hoşuma gitmişti ilk defa bu duyguyu onda tatmıştım.

Öğretmenlerimizin böyle bir şey düzenlemesi muhteşem bir şey. Öğrencilerine bu duygulu şimdide aşılamaları, gerçekten çok düşünceli insanlar onlara da çok teşekkür ediyoruz böyle bir projeyi hazırladıkları için."



Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'da konuyla ilgili olarak şunları söyledi;" 23 Nisan Ortaokulu'nun hem öğrencilerini hem öğretmenleriyle beraberiz. Sağ olsunlar sosyal sorumluluk projesi anlamında kendi elleriyle yaptıkları ve boyadıkları güzel bir kedi evini barınağa hediye ettiler ayrıca aralarında para toplayarak mama almışlar. Ben bu projeyi hayata geçiren öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah hem Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği ile hem bu tür sosyal projeleri yürüten öğretmen arkadaşlarımızla en önemlisi de öğrenci arkadaşlarımızla daha güzel ve hayvan dostu bir Uşak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

(BK-MB-Y)



25.05.2017 20:32:55 TSI

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