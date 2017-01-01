YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Sıvacı, düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yuman Mehmet Sıvacı son yolculuğuna uğurlandı. Edinilen bilgiye göre Akciğer kanseri olan Kıbrıs gazisi Mehmet Sıvacı, yaklaşık 3 hafta önce rahatsızlığı nedeniyle İzmir'de özle bir hastaneye kaldırıldı. 20 gün boyunca tedavi gören Sıvacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sıvacı için Yeniköy Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından askeri tören düzenlendi. Sıvacı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzda taşındı. Savacı'nın cenazesi Karaburgaz Mezarlığı'na götürüldü. Sıvacı'yı gazi arkadaşları ise yalnız bırakmadı.

Cenaze törenine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, Bodrum Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli ve İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Savacı'nın ailesi ve gazi arkadaşları katıldı.

(EA-MB-Y)



25.05.2017 21:39:39 TSI

NNNN

