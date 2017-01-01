Bozdoğan'da halk oyunları şenliği yapıldı
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Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Halk Oyunları şenliği yapıldı.
Bozdoğan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bozdoğan Geleneksel Halk Oyunları Şenliğinde okulların halk oyunu ekipleri çeşitli yörelere ait oyunlarını sahnelerken, izleyenler keyifli bir gece yaşadı.
Bozdoğan Anadolu Lisesi bahçesinde yemek ikramı ile başlayan program, kortej yürüyüşü ile devam etti. Nazilli Belediyesi Mehteran takımı eşliğinde ilçe genelindeki okulların Halk Oyunları ekipleri kortej yürüyüşüne katıldılar. Yürüyüş sonrası program okulların halk oyunları gösterileri devam etti.
Şenliğe Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, AK Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
(OD-
26.05.2017 08:25:33 TSI
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