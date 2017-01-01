YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozdoğan'da halk oyunları şenliği yapıldı

Bozdoğan'da halk oyunları şenliği yapıldı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Halk Oyunları şenliği yapıldı.

Bozdoğan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bozdoğan Geleneksel Halk Oyunları Şenliğinde okulların halk oyunu ekipleri çeşitli yörelere ait oyunlarını sahnelerken, izleyenler keyifli bir gece yaşadı.

Bozdoğan Anadolu Lisesi bahçesinde yemek ikramı ile başlayan program, kortej yürüyüşü ile devam etti. Nazilli Belediyesi Mehteran takımı eşliğinde ilçe genelindeki okulların Halk Oyunları ekipleri kortej yürüyüşüne katıldılar. Yürüyüş sonrası program okulların halk oyunları gösterileri devam etti.

Şenliğe Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, AK Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(OD-



26.05.2017 08:25:33 TSI

NNNN

