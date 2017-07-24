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Japoncayı KOMEK'te Öğreniyorlar

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:22
Japoncayı KOMEK'te Öğreniyorlar
Japoncayı KOMEK'te Öğreniyorlar

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde yaz döneminde iki grup olarak açılan Japonca dil kursu büyük ilgi görüyor.
KOMEK bünyesinde açılan Japonca dil kursu her dönem olduğu gibi bu dönem de yoğun ilgiyle devam ediyor. Konya Meslek Edindirme Kursları'nda ilk defa 2010 yılında açılan Japonca dil kursunda bu zamana kadar toplam bin 660 kursiyer Japonca öğrendi. Japonca A1 kursunu bitiren kursiyerler dönem başında yapılan seviye tespit sınavı ile A2 kursuna da devam ediyor. Yaz döneminde sabah ve öğle iki grup olarak Alaaddin KOMEK kurs merkezinde açılan Japonca dil kursu Eylül ayına kadar devam edecek. Kursiyerlerin çoğu üniversite ve yüksek lisans eğitimini Japonya'da yapmak istediği için kursa katıldığını belirtirken bir kısmı da Japon kültürünü merak ettiği için katıldığını ifade etti.
Üç haftalık eğitimle kursiyerlerin okuma ve yazmayı öğrendiğini belirten kurs öğretmeni Fatoş Keleş ise aslında Japonca'nın düşünüldüğü kadar zor olmadığını söyledi.
(AH-Y)

24.07.2017 13:24:18 TSI
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