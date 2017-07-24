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Haliliyelilere yarı olimpik yüzme havuzu müjdesi

- Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol:

- "Yarı olimpik yüzme havuzu Haliliye'ye hayırlı olsun"



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Devteşti Mahallesinde inşaatına başlanılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu projesinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan, önemsediği gençlerin ilgi alanlarıyla ilgili çalışmalar yapan Başkan Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla başlatılan yarı olimpik yüzme havuzu projesinin temeli atıldı. Devteşti Mahallesinde 2 bin metrekare alan üzerine yapımına başlanılan yüzme havuzunda mescit, fitness salonu, revir ile 312 metre uzunluğunda havuz yer alacak. Başkan Demirkol da, temeli kazılan inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Teknik ekipten çalışmalarla ilgili bilgi alan Demirkol, çalışmaların büyük titizlik ve güvenlik önlemleri alınmış şekilde sürdürülmesi talimatını verdi.

3 milyon 148 bin Türk Lirasına ihalesi yapılan ve 250 gün sürecek yarı olimpik yüzme havuzu inşaatıyla ilgili açıklama yapan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, "Haliliye Belediyesi olarak gençlerimizin sağlıklı şekilde yetişmesi için spor alanlarına ihtiyaçları olduğu bilinci içerisinde çalışıyoruz. Devteşti Mahallemiz 41 bin nüfusa sahip ve nüfus itibariyle Türkiye'nin birçok ilçesinden büyük bir bölge. Buradaki genç nüfusun hem eğitimi, her sporu hem de sağlıklı şekilde yetişmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgede yapacağımız kapalı yüzme havuzuyla gençlerimizin kış, yaz gençlerimizin yüzme ihtiyacını karşılamış olacağız. Bu vesileyle yapacağımız kapalı yüzme havuzumuz, bölge sakinlerine ve Haliliye'ye hayırlı olsun. Üç milyon yüz kırk sekiz bin lirayla ihalesi yapılmış ve kazı çalışması başlamış. İnşallah yakın gelecekte halkımızın hizmetine girecek. Bu yüzme havuzumuz ısıtmalı olacaktır ve kış yaz kullanılacaktır. Ebat olarak yarı olimpik boyundadır" dedi.

(BB-SD-Y)



24.07.2017 13:29:29 TSI

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