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Alanya Belediyesi'nden Eğrigöl'e şantiye



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi, Gündoğmuş ilçesi sınırlarında bulunan Söbüçimen (Eğrigöl) Yaylası civarında şantiye kurdu. Alanya'nın 25 mahallesine ait yaylalara hizmet vermek için kurulan Eğrigöl Şantiyesi hizmete başladı.

Alanya Belediyesi batı bölgesinin 25 mahallesine ait yaylalarda yolların bakım, onarım, yol açma ve genişletme, alt yapı ve asfalt çalışmaları ile yaylaların sosyal donatı alanlarında ve çevre düzeni ile ilgili plan ve proje uygulamaları için Güzelbağ Yaylası Eğrigöl'ün girişine kurulan şantiye faaliyetlerine başladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'de kurulan şantiyede incelemelerde bulundu.



Sarımut ve Gökbel'den sonra yaylalara 3. şantiye

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in talimatıyla kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet götürebilmek için daha önce Gökbel ve Sarımut'a şantiyeler kurulmuştu.



İlk etapta 6 kilometre asfalt

Şantiye ve bölgede yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Şantiyenin alt yapısı yapılarak, 2 adet konteynırdan oluşan şantiye binası, 1 adet Lastikli, 1 adet Eksvatör kepçe, 1 adet 22 tonluk Paletli Kepçe, 1 Greyder, 1 silindir, 1 adet Arazöz sulama aracı ile 2 adet kamyon ve yeteri kadar personel görevlendirilmiştir. İlk etapta bölgede bulunan 25 adet yaylalarımızın alt yapıları tamamlanarak 2017 yılı için Avsallar Yaylası'nda 2,5 kilometre, Payallar Yaylası'nda 2,5 kilometre Güzelbağ Yaylasında 1 kilometre asfalt olmak üzere toplam 6 kilometrelik asfalt yapım işi programa alındı" dedi.



Yaz boyunca hizmet akışı devam edecek

Yaz mevsimi boyunca bölge yaylalarına hizmet akışının devam edeceğini belirten Başkan Yücel, "Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yüzlerce yıldır sürdürdükleri yayla kültürünü en iyi şekilde yaşamaları için elimizden gelen ne varsa yapacağız" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



24.07.2017 13:31:19 TSI

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