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Gecikmiş iş görmezlik bedelleri PTT'de



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Müdürlüğü (PTT) arasında yapılan protokole göre iş görmezlik ve emzirme bedeli SGK'ya iade edilen vatandaşlar bu bedeli talep ederek PTT'den alabilecek.

İş görmezlik ve emzirme bedellerinin ödenmesine yönelik yeni anlaşmaya dair açıklamalarda bulunan SGK İl Müdürü Veli Karacaköylü, "PTT iş yerlerinden mesai saatleri içerisinde TC kimlik numarası üzerinden ödeme gününden itibaren 2 aylık sürede her gün iş görmezlik ve emzirme bedelleri ödenecektir. Ayrıca daha önce hesap tanımlaması yapılan sigortalıların iş görmezlik ve emzirme bedelleri tanımlı hesaplara, 8 ile 14 arasında alınmayan ve kuruma iade edilen ödeneklerin sigortalının talebi halinde ilgililere PTT Bank üzerinden ödeme işlemi gerçekleşecektir" dedi.

(MT-SLH-Y)



24.07.2017 13:43:55 TSI

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