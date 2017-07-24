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Elmakaya beldesinde halı saha yapımı



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık ilçesinin Elmakaya Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yıldırım'ın girişimleri sonucu Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından halı saha yaptırılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Yıldırım, yapılan halı saha tesisinin beldenin önemli bir eksiğini gidereceğini söyledi. Başkan Yıldırım, beldede yaşayan genç nüfusun spor yapacak bir ortam bulamadığını belirterek, yeni halı sahada gençlerin bundan böyle spor yapabileceklerini dile getirdi. Soyunma odaları, kafeterya, duşlar, yönetim odaları bulunan tesisi kısa sürede bitirmeyi amaçladıklarını ve bu nedenle çalışmaların hızlı devam ettiğini kaydeden Yıldırım, ''Şu an halı saha inşaatımızın yüzde 50'sini tamamlamış bulunmaktayız. Birkaç güne geri kalan kısmını da tamamlayarak kısa zamanda hizmete açmayı planlıyoruz. Gençlerimiz buradan ilçe merkezine gitmekten kurtulacaklardır. Gençler ve çocuklar bu ülkenin geleceği. Halı saha tesislerimizin açılması ile gençlerimiz kahve köşelerinden kurtulacak ve zararlı alışkanlıklardan uzaklaşacak. Elmakayalı gençler artık boş zamanlarını spor yaparak değerlendirecek. Toplam 400 bin liraya mal olacak halı sahamızın beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesisin beldemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

(MSA-Y)



24.07.2017 13:51:14 TSI

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