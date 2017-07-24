YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Doğu Karadeniz'de konut satışları S.O.S. veriyor

Doğu Karadeniz'de konut satışları S.O.S. veriyor

- Konut satışları Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yüzde 15, Trabzon'da ise yüzde 23,9 azaldı



TRABZON (İHA) - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geçtiğimiz Haziran ayı konut satışları açısından kötü geçti. Konut satışları Doğu Karadeniz'in genelinde yüzde 15, Trabzon'da ise yüzde 23,9 azaldı.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 2017 yılı Haziran ayında Türkiye'de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 azalarak 97 bin 579 olurken, Doğu Karadeniz'de yüzde 15,4 azalarak 2 bin 120'ye geriledi. Doğu Karadeniz illeri bazında konut satışları 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Artvin'de yüzde 10,9 azalarak 98'e, Giresun'da yüzde 16,1 azalarak 359'a, Rize'de yüzde 27,1 azalarak 223'e ve Trabzon'da yüzde 23,9 azalarak 742'ye geriledi. Aynı dönemde konut satışları Gümüşhane'de yüzde 1,9 oranında artış ile 55'e, Ordu'da ise yüzde 1,7 oranında artış ile 643'e yükseldi.

Trabzon yabancılara konut satışında 8. sıraya geriledi

Türkiye genelinde 2017 yılı Haziran ayında yabancılara bin 926 konut satışı yapıldı. Trabzon ise geçtiğimiz aylarda Türkiye genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan iller sıralamasında ilk 3'te yer alırken, geçtiğimiz Haziran ayında 8. il oldu. 2017 yılı Haziran ayında Trabzon'da yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre değişmeyerek 51'de kaldı. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Trabzon'da yabancılara toplam 343 konut satılırken, 2017 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 23,6 oranında artarak 424'e yükseldi.

(BK-ÖS-Y)



24.07.2017 13:57:15 TSI

NNNN

