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Baksan, bölgemiz mobilya merkezi olabilir



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ESKİŞEHİR (İHA) - Baksan Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Eskişehir Ticaret Odası Başkan adayı iş adamı Ayhan Sezer, buranın bir mobilya merkezi olabileceğini belirtti.

Ayhan Sezer; Ticaret Odası seçim çalışmaları kapsamında, Baksan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir çok ticaret erbablarıyla görüşüp, Baksan Sanayi Sitesi'nin sorunlarını, yapılabileceklerini ve cazibe merkezi olması konusunda değerlendirmelerde bulundu. Sezer, ''Baksan Sanayi Sitesi'nin şehir merkezi olması konumuyla daha verimli, daha aktif ve ticaret erbabının daha iyi şartlarda iş yapması konusunda ve bir çok konu üzerinde ticaret erbablarıyla görüşmeler sağladık. Baksan, bölgemizin mobilya merkezi olabilir'' dedi.

Baksan Sanayi Sitesi erbabları da, Ayhan Sezer'in ziyaretinden memnun kaldıklarını belirtti.

(İHA-EA-Y)



24.07.2017 13:59:37 TSI

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