YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şahibey'den vatandaşlara et yardımı

Şahibey'den vatandaşlara et yardımı

- Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu:

- "Bayramdan bayrama değil her zaman vatandaşın yanındayız"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - İhtiyaç sahibi ailelerin evlerine et girmesi için düzenli olarak iki ayda bir et yardımı yapan Şahinbey Belediyesi, et yardımlarına devam ediyor.

29 bin 090 aileye et yardımı yapıldı

Sosyal belediyeciliğin gereğini yapan Şahinbey Belediyesi, dar gelirli ailelere yardımlarını sürdürüyor. Son olarak 11 sosyal tesiste,100 mahalleye hitap eden, 500 aileye 2 bin kilogram et yardımı yapıldı. Şahinbey Belediyesi Yaşar Torun Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen et dağıtımına Başkan Mehmet Tahmazoğlu da katıldı. Şahinbey Belediyesinin 2009 yılında başlattığı et yardımından bugüne kadar 29 bin 090 aile faydalanırken,116 bin 360 kg et dağıtıldı.

"2 Ayda bir et yardımı yapıyoruz"

Şahinbey Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yaşar Torun Gençlik Merkezi yapılan et yardım programına katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımıza 2 ayda bir değişik bölgelerde et yardımı gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 29.090 ailemize 116.360 kilo et yardımında bulunduk. Yaşar Torun Gençlik Merkezinde gerçekleştirdiğimiz et dağıtımı ile bu bölgede oturan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza et ihtiyacını karşılıyoruz. Böylelikle ailelerimizin sofralarına kurban bayramından kurban bayramına değil yılın her döneminde et girmesini sağlıyoruz. Vatandaşlarınıza afiyet olsun" dedi.

(MU-SD-Y)



24.07.2017 14:02:37 TSI

NNNN