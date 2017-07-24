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Başkan Halil Başer: Basınımız, 15 Temmuz'da takdire şayan bir yayıncılık yapmıştır

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:03
Başkan Halil Başer: Basınımız, 15 Temmuz'da takdire şayan bir yayıncılık yapmıştır
Başkan Halil Başer: Basınımız, 15 Temmuz'da takdire şayan bir yayıncılık yapmıştır

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, basın bayramı ve basında sansürün kaldırılışının 109. yıl dönümü sebebiyle mesaj yayınladı.
Başkan Başer, ''Basın, meslek ilkeleri ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada büyük bir güce sahiptir. Bugün, güçlü Türk basınının geçen yıl 15 Temmuzda yapılmak istenen darbe girişimine karşı ülkemiz adına aldığı büyük sorumluluk, demokrasimizin bir teminatı olduklarının göstergesidir. 15 Temmuz 2016 tarihinde vatan hainlerinin gerçekleştirmek istedikleri darbe girişiminde basınımızın takdire şayan bir yayıncılık hizmeti verdiği unutulmamalıdır. Devletimize kasteden hainlere karşı, milletin sesi olarak yaptıkları yayınlarla Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olmuşlardır. Bu düşüncelerle, ülkemizin birliği ve bütünlüğünden yana tavır koyan basın mensuplarının Basın Bayramını kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kulandı.(YD-EFE)

24.07.2017 14:04:56 TSI
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