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Yaşıtları tatil yaparken onlar çöp toplayıp, su satıyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:05
Yaşıtları tatil yaparken onlar çöp toplayıp, su satıyor
Yaşıtları tatil yaparken onlar çöp toplayıp, su satıyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yaşıtları tatil yapan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Şehem Abdullah ve 13 yaşındaki Nasip Yusuf çöp toplayıp, su satarak ailesine destek oluyor.
Diyarbakır'da yaz tatilinde eğlenen akranlarının aksine Suriyeli Nasip ve Şehem isimli çocuklar çalışmak zorunda kalıyor. Ailelerine destek olmak için çalışan çocukların en büyük isteği okula gitmek. Küçük yaşlarda çalışarak ailesine destek vermek zorunda kalan Şehem Abdullah, Diyarbakır sokaklarında çöplerden pet şişeleri toplayarak bunları satıp ailesine katkı sunarken, Nasip Yusuf ise su satarak kazandığı para ile ailesine destek oluyor.
"Okula gitmek istiyorum"
Çöpten topladığı pet şişeleri satarak para kazanan 9 yaşındaki Şehem, babasının Suriye'de kaldığını, annesi ve 9 kardeşi ile birlikte çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Şehem Abdullah, "Okula gitmeyi çok istiyorum. Ama aileme destek olmak zorunda olduğum için bunu yapamıyorum. İmkanımız olsa okula gitmeyi çok istiyorum" dedi.
13 yaşında olan ve su satarak ailesine destek sağlayan Nasip Yusuf ise iki kardeşinin Suriye'de öldüğünü ve 5 yıl önce Türkiye'ye kaçtıklarını söyledi. Nasip Yusuf, "Babam çalışmıyor 5 kardeşim var, en büyük erkek çocuk olduğumdan dolayı çalışmak zorundayım. Kız kardeşlerim okula gidiyor bir tek ben gidemiyorum. Keşke okula gitsem. İnsanların bana yardım etmesini istiyorum, okula gitmek istiyorum" diye konuştu.
(İHA-Y)

24.07.2017 14:07:14 TSI
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