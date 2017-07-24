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Milletvekili Gizligider basın bayramını kutladı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir milletvekili Ebubekir Gizligider, yayımladığı mesajla gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramı ve Gazeteciler Gününü kutladı.

Mesajında gazetecilerin zor şartlar altında halkı bilgilendirmek adına gece ve gündüz çalışarak emek sarf ettiğini ifade eden Gizligider, şunları kaydetti:

"Gece-gündüz demeden, günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensupları toplumu bilgilendirme adına büyük önem taşıyan bir görev üstlenmektedir. Gerek Nevşehir''in gerekse Türkiye'nin temel sorunlarının çözümünde olduğu gibi, tanıtımında ve gelişmesinde basın mensuplarının önemli bir role sahip olduğu toplumumuz tarafından bilinmektedir. İçinde bulunduğumuz bilişim çağı, kitle iletişim araçlarına çeşitlilik, bilgi akışına ise hız kazandırmıştır. Bu bağlamda değerli basınımıza düşen en büyük ödevlerden biriside içinde yaşadığı toplumun milli ahlaki insani ve kutsal değerlerine saygılı olmak, vatanın bölünmez bütünlüğüne bağlı olmaktır. 24 Temmuz 1908'de sansürün kaldırılması yönünde alınan karar, işte bu bakımdan tarihi bir önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyorum."

(COŞ-SK)



24.07.2017 14:09:54 TSI

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