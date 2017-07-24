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Başkan Büyüksimitci'den '24 Temmuz Basın Bayramı' kutlaması

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:16
Başkan Büyüksimitci'den '24 Temmuz Basın Bayramı' kutlaması
Başkan Büyüksimitci'den '24 Temmuz Basın Bayramı' kutlaması

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yazılı bir açıklama yaparak 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı.
Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın kuruluşlarının, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğini söyleyen Başkan Büyüksimitci, "İçinde bulunduğumuz teknoloji ve bilgi çağında toplumun hızla gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte etkinliği her geçen gün artan basın kuruluşları, haberleşme özgürlüğünün kullanılmasında önemli rol oynamaktadır. Yapılan hizmetlerin doğru ve tarafsız olarak halka aktarılmasında basının önemi göz ardı edilemez" dedi.
Türk basın kuruluşları ve çalışanlarının, çeşitli imkansızlıklara rağmen üstlendikleri görevleri büyük bir özveri ile yerine getirdiklerine değinen Başkan Büyüksimitci, "Mesleklerini icra ederken hayatlarını kaybeden basın şehitlerimizi saygı ile anarken, ulusal ve yerel gelişmelerden bizleri objektif bir şekilde haberdar eden tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.
(SK)

24.07.2017 14:18:18 TSI
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